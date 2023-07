WhatsApp wprowadza nowość - dodatkowe powiadomienia

WhatsApp pracuje nad dodatkowymi powiadomieniami w komunikatorze - zwraca uwagę WABetaInfo . W programie testów beta w Google Play pojawiła się aktualizacja, po której niektórzy testerzy aplikacji mają dostęp do nowego okienka pozwalającego włączyć powiadomienia dotyczące kanałów . To inna nowa funkcja, która jak na razie dostępna jest wyłącznie w paru krajach. Kiedy kanały zostaną udostępnione kolejnym użytkownikom, WhatsApp będzie mógł ich o tym automatycznie powiadomić.

Kanały w WhatsAppie to wprowadzona miesiąc temu nowość na wybranych rynkach, która pozwala wykorzystywać komunikator jako narzędzie do śledzenia aktualności od znajomych i organizacji z poszanowaniem prywatności wszystkich członków danej grupy. W praktyce może to być narzędzie przydatne na przykład w rękach klubów, grupy znajomych czy wspólnoty mieszkaniowej danego osiedla.