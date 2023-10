Nowy dokument w mObywatelu. Ucieszą się mieszkańcy Mazur

Jeszcze we wrześniu br. minister Janusz Cieszyński ogłosił dodanie do aplikacji mObywatel lokalnych dokumentów, z których skorzystają mieszkańcy Raciborza. Pierwszym miastem, które udostępniło cyfrowe karty dla swoich mieszkańców jest natomiast Zduńska Wola. Teraz do listy miast, które pozwolą swoim mieszkańcom korzystać z cyfrowych dokumentów z poziomu telefonu dołącza Giżycko na Mazurach.