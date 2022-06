Nowy niski segment od Nvidii. Jest dużym rozczarowaniem

Już po wcześniejszych przeciekach było wiadomo, że będzie to bardziej pocięty rdzeń TU117 znany z układów GTX 1650 więc nie można było się nastawiać na cud w niskim segmencie cenowym. Prędzej wygląda to na sytuację typu, że Nvidii skończyły się rdzenie Kepler z 2014 roku używane do produkcji GT 1030 (ex GT 730), a do dyspozycji były uszkodzone rdzenie TU117 nadające się do wypuszczenia czegoś słabszego niż GTX 1650.