Nvidia panuje odświeżyć najniższy segment. Będzie GTX lub GT 1630.

Warto zaznaczyć, że GTX 1650 to już trzyletnia konstrukcja, a dwie następne mają jeszcze więcej lat, ponieważ te kolejno pochodzą kolejno z 2016 oraz 2014 roku. Są to więc w dzisiejszym czasie już niemalże układy antyczne i wygląda na to, że Nvidia zastąpi je układem opartym na architekturze Turing.