Karty graficzne Intela w sprzedaży. ARC Alchemist A380 pojawiły się w Chinach

Mowa o firmach pokroju Acera, Asusa, Gigabyte, HP, MSI, czy Gunnir, które będą je oferować początkowo w swoich gotowych seriach komputerów dla graczy jeszcze w tym miesiącu. Chińska cena sugerowana będzie wynosić 1030 juanów (~681 zł), ale w Polsce raczej będą to okolice przynajmniej blisko 1000 zł. Intel chwali się, że ARC A380 jest do 25 proc. wydajniejszy niż konkurencyjne konstrukcje. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o układy pokroju GTX-a 1650 bądź przecieki dotyczące karty graficznej GT 1630 z obozu zielonych, bądź o Radeona RX 6400 lub 6500 XT od AMD.

Pierwsza desktopowa karta graficzna Intela będzie w pełni zgodna z DirectX 12 Ultimate oraz będzie miała sprzętową akcelerację raytracingu. Według Intela zapewni ona płynną rozgrywkę w rozdzielczości FHD przy 60 kl./s i więcej w popularnych tytułach, takich jak League of Legends , Moonlight Blade, Naraka: Bladepoint i PUBG: Battlegrounds . Ponadto w niedługim czasie powinno pojawić się też wsparcie dla techniki Xe Supersampling (XeSS) mającej założenia bardzo zbliżone do DLSS Nvidii.

Inne kwestie dotyczą sprzętowej akceleracji kodowania AV1, obsługi kodowania i dekodowania HEVC i H.264 oraz przetwarzania multimediów w rozdzielczości 8K. Karta będzie również wspierać maksymalnie do czterech wyświetlaczy 4K 120 Hz HDR, do dwóch wyświetlaczy 8K 60 Hz lub do 360 Hz dla rozdzielczości 1080p i 1440p. Nap okładzie będzie też wsparcie dla technologii Intel Deep Link pozwalającej na wykorzystanie zarówno iGPU jak i dedykowanego układu ARC Alchemist razem do kodowania wideo w DaVinci Resolve.