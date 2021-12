Firma Bitdefender ostrzega o nowym ataku phishingowym, z którym można się spotkać w skrzynkach e-mail. Oszuści wykorzystują wizerunek Microsoftu oraz logotypy związane z pakietem biurowym Office i sugerują, że konieczne jest sprawdzenie rzekomo "zablokowanych wiadomości spamowych" . E-maile mogą być przekonujące, bo atakujący zachęcają też do kontaktu pod adresem quarantine[at]messaging.microsoft.com, a to w końcu domena Microsoftu.

Otrzymywane e-maile są jednak fałszywe, a atakującym chodzi wyłącznie o uzyskanie danych logowania do konta Microsoftu ofiary. Jeśli odbiorca wiadomości da się przekonać, ze powinien przejrzeć spam i wykonać jakieś działania, prawdopodobnie przekaże swoje dane logowania oszustom , a to otwarcie drogi do odczytania prywatnych plików z chmury, wiadomości, czy nawet kluczy odzyskiwania BitLockera, jeśli mówimy o dociekliwym przeglądaniu zawartości konta Microsoftu.

Według obiegowych opinii autorzy ataków phishingowych posługują się od lat tymi samymi metodami, co nie jest prawdą. Najnowszy atak na użytkowników Office 365 pokazuje, że napastnicy sięgają po coraz bardziej wysublimowane metody. Warto też zauważyć narastającą liczbę do tej pory mniej znanych ataków typu spearphishing czy phishing OAuth. Zalecamy nie tylko użytkownikom usług Microsoft zachowanie ostrożności przy obsłudze wiadomości e-mail, a także stosowanie narzędzi bezpieczeństwa, pozwalających wychwycić oszustwa.

Jak zwykle przypominamy więc, by nie klikać podejrzanych linków w wiadomościach, szczególnie jeśli zawarte są w e-mailach, które z jakichś przyczyn trafiły do spamu. Sama zachęta do sprawdzenia spamu, by odnaleźć jakąś rzekomo ważną wiadomość związaną z pakietem Microsoft 365 powinna być wystarczającym sygnałem, że otrzymany e-mail nie ma związku z autentycznymi powiadomieniami producenta.