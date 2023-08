Nowy sposób rozmów w WhatsAppie. Są szczegóły

Czat głosowy można utworzyć z poziomu konwersacji grupowej. Pozwala na to ikona umieszczona w prawym górnym rogu. Jeśli czat trwa, użytkownik może dołączyć do niego, klikając przycisk "Connect" (w angielskiej wersji językowej) umieszczonym u góry ekranu. Każdy uczestnik konwersacji może dołączyć do czatu w dowolnym momencie. Automatyczne zamykanie czatu głosowego następuje po godzinie, jeśli nikt w tym czasie do niego nie dołączy, lecz w dowolnej chwili możliwe jest uruchomienie kolejnego czatu głosowego. Może to zrobić każdy uczestnik konwersacji.