WhatsApp wykorzysta e-mail. Trwają prace nad nową funkcją

Jak czytamy w serwisie wabetainfo.com , nowa funkcja jest dopiero rozwijana, w związku z czym nie jest jeszcze gotowa do udostępnienia wszystkim testującym. Skorzystać z niej mogli tylko wybrani użytkownicy. Możliwość wykorzystania adresu e-mail w celu zabezpieczenia konta w WhatsApp pojawiła się w wersji beta na Androida, oznaczonej numerem 2.23.16.15.

Autorzy z serwisu wabetainfo.com uważają jednak, że będzie to opcja nieobowiązkowa. Ponadto ma być to inne zabezpieczenie niż to, w którym adres e-mail podawany jest w celu włączenia dwuetapowej weryfikacji.