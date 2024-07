Uwaga na telefon o kredycie - to może być "robocall"

Oszuści sięgają po nowe metody działań, czego przykłady możemy obserwować zwłaszcza od kilku dni. Kolejna osoba w naszej redakcji odebrała telefon z nieznanego numeru , co poskutkowało rozpoczęciem rozmowy o rzekomo zaciąganym kredycie w obcej walucie . Odpowiadanie na pytania "nie po pomyśli" dzwoniącego szybko skutkuje zakończeniem rozmowy, która najpewniej jest wstępem do jakiejś formy oszustwa.

W tym przypadku rozmówca jest automatem (być może sterowanym w tle przez człowieka) - analogicznie jak w przypadku popularnego już w 2021 roku schematu połączeń z ofertami montażu fotowoltaiki z fikcyjną Klarą Sobieraj na czele - tak zwanych robocalls. Nagrane wcześniej frazy są beznamiętnie odtwarzane w kółko, by wymusić od rozmówcy pewne odpowiedzi. Kwestią do końca nieodgadnioną jest, czy w tle pracuje człowiek, który wybiera frazy do odtworzenia, czy robi to w pełni komputer.