Odebrałeś taki telefon? Rozłącz się, bo to "vishing"

To tzw. "vishing", czyli phishing podczas rozmowy głosowej. Informacje, które uzyskają oszuści są później wykorzystywane do innych szkodliwych działań. Jeśli wejdą w posiadanie loginu i hasła do bankowości, cały atak może się równie dobrze skończyć kradzieżą pieniędzy z konta. Jest to możliwe najczęściej po przekonaniu rozmówcy, że konieczna jest instalacja oprogramowania do zdalnego dostępu w komputerze.