Oszuści mogą podszywać się pod pracowników banku lub namawiać do inwestycji w kryptowaluty. Dzwonią do swoich ofiar pod różnymi pretekstami – zablokowanego rachunku, wymyślonej transakcji czy wsparcia podczas inwestowania w kryptowaluty . Zazwyczaj mówią o tym, że bank zauważył podejrzaną transakcję kartą lub podejrzane logowanie. Przekazują zmyślone informacje na temat wymyślonej transakcji i jej rzekomego odbiorcy.

Jak podkreśla mBank, w celu wzbudzenia zaufania, oszuści podczas telefonicznej rozmowy, nawet kilkukrotnie przełączają nas pomiędzy różnymi konsultantami. Rozmowa może trwać długo, co jest kolejną manipulacją, mającą podkreślić profesjonalizm i zaangażowanie rzekomych pracowników banku. Podobnie jak odwoływanie się do skrajnych emocji, w tym do strachu.

Oszuści mogą zaznaczać, że nasze pieniądze znajdują się w niebezpieczeństwie, ale pomogą nam je ochronić. Wymaga to jednak instalacji aplikacji na smartfona lub komputer typu TeamViewer Quick Support, Quick Support czy AnyDesk. Należy pamiętać, że ich ściągnięcie to bardzo duże ryzyko związane z udostępnieniem widoku naszego pulpitu oszustom, a to z kolei prosty sposób na przejęcie danych logowania do bankowości internetowej, mediów społecznościowych, listy kontaktów, a niekiedy nawet i zdjęć.