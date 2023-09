Orange zablokował fałszywe strony. Problem ominął 1,7 mln osób

Z zablokowanych przez CERT Orange Polska domen, aż 17 proc. dotyczyło stron nakłaniających do inwestycji. Internauci próbowali wejść głównie na strony prowadzące do nieistniejących giełd czy fałszywych inwestycji w kryptowaluty. To zjawisko, które obserwuje się już od kilku lat, utrzymuje się na szczycie listy zagrożeń.