SMS o zapłacie za towar. Każdy może go dostać

SMS dotyczący rzekomej zapłaty za towar i zlecenia dostawy może trafić do każdego Polaka. Chodzi o świeże oszustwo, w którym ktoś podszywa się pod serwis OLX i wysyła do losowych osób wiadomości SMS ze spreparowanym linkiem. Kliknięcie łącza to początek kłopotów.