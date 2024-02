Ostrzeżenie CERT Orange. Nowa wersja znanego oszustwa

Fałszywe wiadomości SMS o paczce zwykle kojarzymy z krótkimi komunikatami o zmyślonym problemie, które mają zachęcić do jego rozwiązania pod podanym linkiem. W efekcie kliknięcia odbiorca wiadomości przenoszony jest na fałszywą stronę szybkich płatności , gdzie oszuści wyłudzają dane z karty płatniczej lub login i hasło, by w ten sposób próbować ukraść pieniądze z konta poszkodowanego .

CERT Orange Polska ostrzega tymczasem o nowej formie tego samego oszustwa. Chociaż cel jest taki sam, mamy w tym przypadku do czynienia ze specyficznie przygotowanym atakiem SMS, tutaj wycelowanym w użytkowników iPhone'ów . Atakujący spreparowali wyjątkowo długą wiadomość, w której sugerują konieczność skopiowania linku do Safari, aby dalej zarządzać paczką. Podszywają się przy tym pod InPost.

W praktyce podobnie przygotowana wiadomość SMS może również trafić do użytkowników Androida . O podobnym przypadku ostrzegaliśmy w grudniu, gdy analogiczne wiadomości RCS były rozsyłane do losowych osób z kierunkowego +91 . Wówczas oszuści podszywali się pod Pocztę Polską.

Chociaż fałszywe SMS-y o paczkach to typowy scenariusz głównie w okresie przedświątecznym, jak widać atakujący stale czerpią korzyści ze swojej działalności, skoro takie ataki nie ustają. Apelujemy o rozsądek i ignorowanie takich komunikatów oraz przypominamy, by co do zasady nie klikać nieznanych linków, czy to z SMS-ów, czy wiadomości e-mail.