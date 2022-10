Oszustwo "na Media Expert". Kuszą możliwością wygrania nowego iPhone'a

Cyberprzestępcy co rusz wykorzystują phishing, aby nakłonić swoje potencjalne ofiary do podania poufnych danych. Jeden z naszych czytelników spotkał się z próbą wyłudzenia, w której oszuści, podszywając się pod Media Expert, wysłali do niego wiadomość z informacją o możliwości wygrania iPhone’a 13.

Liczba cyberataków w Polsce stale rośnie, a przestępcy podszywają się pod coraz więcej firm cieszących się zaufaniem klientów. Tym razem padło na polską sieć supermarketów oferujących sprzęt RTV i AGD. Nasz czytelnik Krzysztof podesłał do nas zgłoszenie dotyczące oszustwa "na Media Expert", w którym przestępcy próbowali przekonać go do wzięcia udziału w konkursie. Rzekomą główną nagrodą miał być "nowy" iPhone 13.

"Nie otwierałem poczty, bo wydaje mi się, że jest to próba przejęcia mojego konta bankowego" – napisał Krzysztof, zauważając również, że w wiadomość brakuje polskich znaków. "Wybralismy Cie do BEZPLATNEGO udzialu w naszym programie lojalnosciowym! Poswiec tylko kilka minut, by otrzymac te wspaniala nagrode" – brzmi oryginalna treść wiadomości.

Na dodatek wiadomość została wysłana z podejrzanego adresu, który nie jest w żaden sposób powiązany z marką Media Expert. Jedynie pole nadawcy zostało sprytnie zastąpione nazwą sklepu.

Próba wyłudzenia danych

Nietrudno domyślić się, że po kliknięciu łącza osadzonego w obrazku, potencjalna ofiara zostaje przekierowana do fałszywej strony Media Expert. Tam czeka na nią podstawiony formularz. Jego wypełnienie poprzez podanie danych osobowych może skończyć się przejęciem przez oszustów poufnych informacji takich jak hasła do bankowości – co zresztą zauważył nasz czytelnik.

Warto również zwrócić uwagę na to, że iPhone 13 wcale nie jest takim nowym urządzeniem. Na początku września tego roku Apple zaprezentowało iPhone'a 14, który jest już dostępny w ofertach polskich operatorów sieciowych.

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl