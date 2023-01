Plakaty z kodem QR w polskich miastach. To kolejna "pułapka" na nasze dane

Oszuści podszywają się pod Urząd do Spraw Cudzoziemców i rozwieszają plakaty, które informują o rzekomym zbieraniu informacji o obywatelach Ukrainy przebywających w Polsce. Na plakatach zamieszczono kod QR, który prowadzi do podejrzanej witryny internetowej. Najprawdopodobniej jest to kolejna próba wyłudzenia wrażliwych danych.