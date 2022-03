SMS o mobilizacji wojskowej? Ruszyła kolejna fala oszustwa

Nie tak dawno informowaliśmy o SMS-ach z informacją o podwyższonym stanie zagrożenia wojennego i konieczności stawienia się do Wojskowej Komendy Uzupełnień, które masowo otrzymywali Polacy. Wiadomości były fałszywe, a Ministerstwo Obrony Narodowej jasno podkreśliło, że Wojsko Polskie nie prowadzi mobilizacji .

Najnowsze informacje wskazują, że kampania dezinformacyjna ma swój dalszy ciąg. Do Polaków zaczęła docierać kolejna fala nieprawdziwych SMS-ów wzywających do stawiennictwa w siedzibach Wojskowych Komend Uzupełnień i Wojewódzkich Sztabach Wojskowych. MON po raz kolejny wyraźnie zaznacza, że są to fałszywe informacje, Wojskowe Komendy Uzupełnień nie wysyłają takich wiadomości SMS, a Wojsko Polskie nie prowadzi mobilizacji.