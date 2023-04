Oszustwo na inwestycje. Tak chcą cię naciągnąć

Widmo łatwego zarobku potrafi być kuszące. Nie dziwi więc duża popularność oszustw związanych z inwestowaniem. Według raportu opublikowanego przez CERT Orange jest to najpowszechniejsze oszustwo 2022 r. Często wiąże się ono z działalnością oszustów na Facebooku. To tam starają się oni znaleźć swoje potencjalne ofiary.

Po otwarciu takiej fałszywej reklamy zostajemy przeniesieni do strony internetowej, która wykorzystuje wizerunek jednej ze znanych firm. W tym przypadku mowa o PGNiG. Kilka słów przywitania łamaną polszczyzną i możemy przejść do testu, którego wyniki nie mają żadnego znaczenia. Działa tu jednak aspekt psychologiczny. Udzielając kilku odpowiedzi, potwierdzamy przed sobą, że chcemy zainwestować pieniądze.

Numer telefonu w pakiecie z imieniem i nazwiskiem może być wykorzystany w przypadku oszustw telefonicznych. Gdy nasz rozmówca dokładnie zna nasze dane, łatwiej wzbudzić mu nasze zaufanie. W takiej sytuacji rośnie ryzyko, że damy się nabrać na jego techniki manipulacyjne i zachęcenie do "inwestowania", na przykład przez specjalną aplikację, która w rzeczywistości może służyć do zdalnej obsługi urządzenia lub do przechwytywania danych z urządzenia.