Wiadomości od "Anioła Śmierci". Takiego oszustwa jeszcze nie było

Oszustwo na "Anioła Śmierci" to jedna z najnowszych metoda internetowych oszustów , którzy chcą wyłudzić od nas pieniądze. Jej schemat przypomina dobrze znane i często powracające oszustwa na dopłatę do paczki, zablokowanie konta na Allegro, czy konta na Netflix. Potencjalne ofiary otrzymują wiadomości e-mail. Ich treść ma przekonać lub nakłonić je do podjęcia określonych czynności, czyli najczęściej podania wrażliwych danych, w tym numeru PESEL, numery karty płatniczej, kodu CVV, kodu PIN, czy przelania określonej sumy pieniędzy.

Serwis TECHNOSenior zwrócił uwagę, że w wiadomości e-mail od "Anioła Śmierci" znajduje się załącznik. Prowadzi on do fałszywego panelu logowania, wymuszającego na nas podanie swoich danych. Oszuści tylko na to liczą. To wyjątkowo perfidne oszustwo, wykorzystujące liczne socjotechniki, dlatego ostrzegamy, aby zachować czujność. Przypominamy też, że każdą taką podejrzaną wiadomość lub SMS można przekazać specjalistom walczącym z cyberprzestępczością np. za pośrednictwem formularza na stronie cert.pl lub poprzez adres e-mail cert@cert.pl.