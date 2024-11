Oszustwo "na BLIK". Przestępca złapany na gorącym uczynku

W ręce policji wpadł kolejny oszust, zaangażowany w okradanie ludzi metodą "na BLIK". Jak podano w komunikacie policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po tym, jak wypłacił środki z bankomatu. Do zatrzymania doszło po otrzymaniu przez policję informacji operacyjnej, że na terenie Kobyłki ma dojść do wypłaty pieniędzy pochodzących z oszustwa.

Do obserwowanego przez policję bankomatu podjechał na hulajnodze elektrycznej mężczyzna ubrany na czarno, w kapturze i z zakrytą twarzą. Wpisał kod w bankomacie i wypłacił środki, po czym odjechał w kierunku osiedla. Policjanci ruszyli za nim. Gdy 19-latek zorientował się, że podążają za nim funkcjonariusze, porzucił hulajnogę i zaczął uciekać pieszo, lecz po chwili został zatrzymany.

Za przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje karę nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Taki wymiar kary potencjalnie zagraża zatrzymanemu "odbierakowi".

Oszustwa metodą "na BLIK" to jedno z popularnych oszustw realizowanych przez cyberprzestępców. Polega ono na zachęceniu ofiary do przekazania kodu BLIK. Występuje ono w kilku wariantach. Cyberprzestępcy często kradną dostęp do kont w mediach społecznościowych i podszywają się pod znajomych ofiary. Pojawiają się też inne warianty, kiedy kod BLIK wyłudzany jest np. na serwisach sprzedażowych lub nawet w trakcie rozmów telefonicznych.