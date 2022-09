Masz iPhone'a? Uważaj na tę aplikację

Użytkownicy urządzeń z systemem iOS po raz kolejny przekonali się, że nie są całkowicie zabezpieczeni przed próbami oszustwa czy wyłudzenia. CSIRT KNF poinformował, że udało się zidentyfikować pierwszą aplikację powiązaną z fałszywymi inwestycjami dostępną do pobrania w App Store.

Ta sytuacja może zaskakiwać, biorąc pod uwagę jak restrykcyjnie Apple podchodzi do weryfikacji aplikacji oraz deweloperów zanim jakiekolwiek oprogramowanie trafi do App Store'a . Dzięki temu użytkownicy mają poczucie, że aplikacje pobierane na iPhone'a czy iPada są całkowicie bezpieczne.

Chociaż o oszustwach wykorzystujących urządzenia Apple słyszy się niezwykle rzadko, to użytkownicy zawsze powinni wykazywać się zdrowym rozsądkiem. Jak zawsze należy z dużą ostrożnością podchodzić do wszelkich narzędzi obiecujących wysokie zyski w krótkim czasie. Kiedy widzimy takie obietnice powinna nam się automatycznie w głowie zapalać czerwona lampka.

Ta sytuacja to niewątpliwie kolejna skaza na wizerunku Apple. Firma chwali się swoimi zabezpieczeniami na różnych polach, ale tym razem zawiodła przepuszczając potencjalnie niebezpieczną aplikację. I chociaż nie jest to tak poważna luka w zabezpieczeniach, jak ta, za której wykrycie firma wypłaciła 100 tys. dolarów, to Apple będzie musiał przemyśleć swoją narrację w sprawie bezpieczeństwa użytkowników.