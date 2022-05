Odświeżone Radeony już na rynku. Lepiej niż się spodziewano

Wzrost jest znacznie wyższy, niż wynikałoby to z lekkiego podwyższenia limitu mocy oraz podwyższenia taktowania. Odpowiedzią może być przepustowość pamięci graficznej, a Radeony jak wiemy są w tym aspekcie dość ograniczone w porównaniu do konkurentów Nvidii mających w danym segmencie szerszą magistralę oraz szybsze kości pamięci (GDDR6X). AMD starało się zamaskować niedostatki za pomocą pamięci podręcznej Infinity Cach, ale ta nie zawsze wystarcza.

Ogólnie jest to dobre odświeżenie, ale niestety sklepowe ceny nowości są za wysokie. W porównaniu do RX-a 6900 XT nowy wariant w najlepszym przypadku wypada o ~ 900 zł więcej. Z kolei średni RX 6750 XT to dodatkowe 400 zł, a najsłabszy RX 6650 XT to dopłata także rzędu 300/400 zł. Warto też zaznaczyć, że AMD będzie utrzymywało stare i "nowe" karty razem, a tylko najsłabszy RX 6650 XT zastąpi RX-a 6600 XT.