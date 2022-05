Architektura RDNA 3 od AMD. Specyfikacja będzie inna niż dotychczas sądzono

Przełoży się to 96 jednostek obliczeniowych RDNA 3, które jeśli dalej będą zawierać 64 procesory strumieniowe, to w efekcie będziemy mieli 12288 procesorów strumieniowych. Będzie to więc flagowiec przyszłej serii, który zajmie miejsce Radeona RX 6900 XT lub niedługo mającego premierę jego odświeżonego wariantu, czyli RX-a 6950 XT.

Niżej w hierarchii znajdzie się także układ Navi 32 typu MCM oferujący 32 WGP przekładające się na 64 jednostki obliczeniowe RDNA 3 z 8192 procesorami strumieniowymi. Jest to regres, ponieważ wcześniejsze przecieki zakładały obecność 40 WGP. Tutaj także obydwa rdzenie będą osadzone na interposerze i każdy rdzeń będzie dysponował 192 MB pamięci Infinity Cache co łącznie da 384 MB. Tutaj także jest mowa o GDDR6 i 192-bitowej magistrali. Navi 32 będzie tutaj najpewniej stanowił serce następców Radeona RX 6700 XT lub 6800.

Najniżej jak na razie jest Navi 33 będący klasycznym monolitem, którego specyfikacja nie uległa zmianie w stosunku do wcześniejszych przecieków. Wciąż mowa to 16 WGP z 32 jednostkami obliczeniowymi dających 4096 procesorów strumieniowych. Tak samo tutaj zastosowana zostanie pamięć GDDR6 połączona z rdzeniem za pomocą wąskiej 128-bitowej magistrali. Byłoby więc to podwojenie tego co mamy w Navi 23 będącym bazą dla Radeona 6600 XT bądź 6600.