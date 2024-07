PKO BP ostrzega: komputery klientów zagrożone

PKO BP jasno komunikuje, że nie jest autorem tych wiadomości. Co więcej, załącznik RAR zwiera wykonywalny plik EXE, który zainfekuje komputer złośliwym oprogramowaniem. Chociaż bankowcy nie opisują szczegółów, najpewniej jest ono zdolne do wykradania danych, w tym przejmowania loginów i haseł podczas logowania do bankowości. "Nie otwieraj żadnych załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach. Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem" - poucza PKO BP.