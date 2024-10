Play uruchomił nowe nadajniki. Sprawdź zasięg na mapie

Chcąc sprawdzić zasięg sieci komórkowej , niezależnie od operatora, warto pamiętać o licznych interaktywnych mapach w sieci, które to ułatwiają. To ważne zwłaszcza z punktu widzenia osób chcących z jakichś przyczyn zmienić operatora, mieszkających w mniejszych miejscowościach lub zainteresowanych ofertą "domowego internetu LTE/5G". Sprawdzając rozmieszczenie stacji BTS, jeszcze przed decyzją o umowie można oszacować, czy istnieje szansa na dobre i stabilnej połączenie.

Zasięg komórkowy można sprawdzić przynajmniej na kilka sposobów. Polecamy mapy zasięgu udostępniane przez samych operatorów - za jednym razem sprawdzimy tu co prawda stacje bazowe tylko jednego operatora, ale dane o nadajnikach powinny być najświeższe. Do dalszej analizy warto wybrać inne mapy, gdzie agregowane są informacje o nadajnikach wielu operatorów. Polecamy między innymi mapę BTS SocWare oraz BTSearch. Wszystkie wygodne metody opisujemy w odrębnym tekście .

Informacje odczytane z powyższych map pomogą między innymi sprawdzić, czy w pobliżu miejsca zamieszkania znajdują się nadajniki danego operatora, a jeśli tak - jakie anteny są przez nie wykorzystywane. To może pomóc oszacować, na przykład czy zainteresowany klient może liczyć na oczekiwany zasięg 5G, czy jedynie LTE, a jeśli tak, to w jakich pasmach (co może mieć znaczenie dla agregacji i osiągania najwyższych prędkości internetu, także w przypadku planów domowych).