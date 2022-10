Po co pamiętać hasło, skoro masz twarz i palce? Google nas uratuje

Ogłoszona ostatnio przez Google nowość wielokrotnie przez samego producenta była nazywana kamieniem milowym . No i coś w tym jest, bo klucze logowania Google mogą na dobre zmienić sposób logowania do serwisów internetowych oraz aplikacji.

Jak dokładnie mają działać te kryptograficzne klucze do logowania? Sprawnie i bezpiecznie - przynajmniej w teorii. Oto Passkey .

Hasła, które na co dzień ręcznie wpisujemy logując się do przeróżnych aplikacji i portali internetowych są zdaniem Google znacznie mniej bezpieczne od nowości, która wkrótce trafi do wszystkich użytkowników Chrome i Androida.