Polakom łatwo jest ograniczyć Facebooka. Gorzej z Netfliksem

Opracowany przez theprotocol.it raport "Cyfrowy ślad technologii" pokazuje podejście Polaków do nowych technologii i kwestii środowiskowych. Podczas badań spytano Polaków na przykład o to, z czego byliby skłonni zrezygnować, aby ograniczyć negatywny wpływ technologii na środowisko. Okazało się, że najmniejszym problemem byłaby rezygnacja z Facebooka, Twittera czy Instagrama. Skłonność do ograniczenia czasu korzystania z mediów społecznościowych zadeklarowało aż 47 proc. ankietowanych.