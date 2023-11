Polka chciała zarabiać przez internet. Straciła 30 tys. euro

O wyłudzeniu pieniędzy informuje Policja z Sopotu, opisując historię, która spotkała 67-letnią kobietę. Mężczyzna, którego poznała przez internet wysłał jej link, który miał umożliwić założenie internetowego sklepu. Mężczyzna zrealizował pierwszy przelew, aby rozkręcić interes, ale kolejne wpłaty realizowała już tylko Polka. Kiedy z czasem postanowiła dostać się do swoich środków, zorientowała się że sklep to "wydmuszka", która nie działa, a kontakt ze wspólnikiem się urwał. Suma strat to 30 tysięcy euro.