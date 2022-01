PowerPoint i atak z makrami. Tak można pobrać m.in. infostealery

Problem opisuje Bleeping Computer , powołując się na uzyskane informacje od Netskope’s Threat Labs. Jak deklarują analitycy, od grudnia ubiegłego roku atakujący prowadzą kampanie, w ramach których udostępniją zainfekowane pliki z prezentacjami . Wykorzystano tu mechanizm makr, tworząc trudne do wykrycia instrukcje uruchamiające skrypt VBS.

Inicjuje on szereg działań zmierzających do przejęcia danych ofiary, co rozpoczyna manipulacja wpisami w rejestrze, wyłączenie Defendera oraz pobranie szkodliwego oprogramowania z sieci. Docelowo w komputerze instalowane są między innymi infostealery oraz oprogramowanie z rodziny RAT czy AgentTesla.