Profil Zaufany dla 13‑latków. Po rejestracji trzeba potwierdzić tożsamość

Profil Zaufany może być wykorzystywany także przez osoby niepełnoletnie. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że wystarczy mieć 13 lat, by nawet samodzielnie zawnioskować o Profil Zaufany . Po rejestracji konieczne jest jeszcze potwierdzenie swojej tożsamości w ciągu 30 dni, a można to zrobić w jednym z wielu Punktów Potwierdzających - ich listę można znaleźć w interaktywnej wyszukiwarce na stronie Profilu Zaufanego.

"Korzystanie z Profilu Zaufanego może przygotować młodych ludzi do wejścia w dorosłość i zarządzania swoja dokumentacją, np. medyczną" - skomentował wicepremier Gawkowski w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji. Profil Zaufany w rękach nastolatków daje między innymi dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, a to z kolei ważne zwłaszcza w przypadku osób przewlekle chorych. Ministerstwo przypomina, że wszystkie możliwości IKP pacjent zyskuje dopiero po osiągnięciu pełnoletności (równocześnie historia leczenia przestanie być także dostępna dla rodziców).