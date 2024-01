Profil Zaufany będzie niedostępny. Przygotuj się na utrudnienia

Profil Zaufany będzie niedostępny od godz. 20:00 (19 stycznia) do 16:00 (20 stycznia). To niespełna doba, ale jeśli ktoś planował na ten okres załatwienie spraw urzędowych, logowanie do PUE ZUS, Internetowego Konta Pacjenta lub do innych serwisów, konieczne będzie skorzystanie z innych metod uwierzytelniania. Do dyspozycji jest ich wiele - między innymi aplikacja mObywatel, elektroniczny podpis, uwierzytelnianie przez bankowość elektroniczną czy wykorzystanie e-Dowodu.