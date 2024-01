Profil Zaufany nie zadziała 19 i 20 stycznia. Sprawdź inne metody

Profil Zaufany będzie niedostępny przez 20 godzin z powodu prac serwisowych - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Warto jednak wiedzieć, że oprócz Profilu Zaufanego istnieje kilka innych metod, które można wykorzystać do logowania do rządowych serwisów.

Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że od 19 stycznia (godz. 20:00) do 20 stycznia (godz. 16:00) nie będzie działać logowanie z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. W tym czasie nie będzie również można złożyć podpisu zaufanego, a wszystko to z powodu prac technicznych. Na szczęście do serwisów rządowych można się również logować na inne sposoby, a Profil Zaufany to tylko jedna z metod, często polecana z uwagi na wygodę.

Użytkownicy Profilu Zaufanego, którzy akurat w tych terminach muszą dostać się do serwisów rządowych, mogą skorzystać na przykład z: uwierzytelniania za pośrednictwem bankowości internetowej (co oferuje większość wiodących banków),

aplikacji mObywatel, w której konieczne będzie zeskanowanie kodu QR,

e-Dowodu (wówczas konieczne jest posiadanie aplikacji eDO App lub czytnika zbliżeniowego przy komputerze),

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W praktyce, zważywszy że prace serwisowe związane z obsługą Profilu Zaufanego będą trwać niespełna dobę (z czego większość w sobotę), użytkownicy przyzwyczajeni do korzystania z PZ mogą po prostu odpowiednio wcześniej załatwić niezbędne sprawy, by dostępność Profilu akurat na początku weekendu nie była niezbędna. Jeśli jednak konieczny jest dostęp, ze wszystkich wymienionych metod w pierwszej kolejności warto rozważyć aplikację mObywatel - jej możliwości rozszerzane są na bieżąco i może się przydać także w wielu innych sytuacjach, nie tylko do logowania do serwisów .gov.

W kontekście Profilu Zaufanego trzeba pamiętać, że ten jest wydawany na 3 lata i po tym czasie konieczne jest jego przedłużenie. System odpowiednio wcześniej wysyła do użytkownika przypomnienie, dzięki czemu proces można zrealizować z jeszcze ważnym PZ, wykorzystując go do potwierdzenia Profilu na okres kolejnych 3 lat. Niedawno część użytkowników mogła mieć z tym problem, gdy niektóre profile automatycznie wygasły (z uwagi na wcześniej przedłużoną ważność w nienaturalnym trybie z powodu pandemii). Jeśli PZ wygasł, nie pozostaje nic innego, jak zawnioskować o niego ponownie.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl