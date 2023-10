Profil zaufany może wygasnąć. Masz czas do 31 października

Przypominamy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministerstwa Cyfryzacji , ważność niektórych profili zaufanych kończy się już 31 października . Dotyczy to profili, których ważność została automatycznie przedłużona w trakcie okresu pandemii. Aby dalej korzystać z takich profili, niezbędne jest ich przedłużenie, co można zrobić online w kilka chwil. Ważność profilu zaufanego jest wówczas wydłużana o kolejne 3 lata.

Aby przedłużyć ważność profilu zaufanego, konieczne jest zalogowanie się w serwisie profilu zaufanego , gdzie można znaleźć szczegóły profilu i uzyskać przedłużenie jego ważności lub zmienić dane kontaktowe. Po ich potwierdzeniu, wirtualny dokument zostanie przedłużony na kolejne 3 lata. Szczegółowy opis tego procesu można znaleźć w naszym poradniku przedłużania ważności profilu zaufanego przez internet , choć warto wiedzieć, że nie jest to jedyna możliwość - można również udać się fizycznie do urzędu.

Dla bezpieczeństwa radzimy podjąć temat przedłużania ważności profilu po samodzielnym wpisaniu adresu w przeglądarce - klikanie linków z SMS-ów to machinalne działanie, którego co do zasady należy się oduczyć, by kiedyś przypadkiem nie stać się ofiarą oszustwa.