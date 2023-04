Mój Prąd 5.0: do złożenia wniosku potrzebny profil zaufany lub e-dowód

Aby złożyć wniosek w programie Mój Prąd 5.0 online, w pierwszej kolejności trzeba przygotować szereg dokumentów, co dokładnie opisano na oficjalnej stronie. Docelowo konieczne jest jednak złożenie wniosku przez Generator wniosków o dofinansowanie, w skrócie zwany GWD - tutaj, by założyć konto należy posługiwać się e-dowodem lub profilem zaufanym. Administratorzy podkreślają, że aplikacja nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych i zalecają korzystanie z komputerów.