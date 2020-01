Desert Dream - słów kilka

Swego czasu na gościnnych szpaltach DobrychProgramów, opublikowałem kilka słów nt. jednego z najlepszych (wg. mnie nawet najlepszego!) z dem na Amigę a mianowicie Hardwired grupy Crionics/The Silents. Jako, że od popełnienia tego wpisu upłynął prawie rok a sam tekst cieszył się ogromnym zainteresowaniem (żartuję! :) ), postanowiłem raz jeszcze zmitrężyć trochę czasu i skreślić co nieco o moim kolejnym faworycie a mianowicie o demku Desert Dream grupy Kefrens.

Desert Dream

Osoby, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej odnośnie samej demosceny czy dem jako takich, zapraszam na profil na Facebooku lub też na koniec artykułu, gdzie wkleję kompletny spis moich "scenowych wypocin".

Do rzeczy jednak.

Demo zaprezentowano w 1993 roku na copy-party o wdzięcznej nazwie The Gathering i, jak zapewne się domyślacie, zajęło ono pierwsze miejsce w kategorii demo-compo (demo competition). Warto wspomnieć, że ww. The Gathering było jednym ze wspanialszych scenowych wydarzeń w latach 90tych - podczas kilku edycji ukazało się tam wiele naprawdę znakomitych produkcji!

Wracając jednak do Desert Dream to jego cechą charakterystyczną jest fakt, że w ogromnej większości zostało wykonane przez jednego człowieka! Przy swoim skomplikowaniu i złożoności (posiada dwie części i trwa prawie 15 minut!), większością kodu popisał się Laxity. Stworzył także kompletny scenariusz i współuczestniczył przy komponowaniu designu.

Desert Dream

Poza kodowaniem odpowiada także za kompletny soundtrack do tego dema oraz część grafiki. Sporo co? Laxity (później zmienił ksywkę na Merge) to zresztą bardzo ciekawa i bardzo znana postać na amigowej demoscenie w latach 90tych. Na dobrą sprawę znalazłoby się sporo materiału aby poświęcić mu osobny wpis co zresztą może kiedyś zrealizuję.

Kapitalny obrazek tytułowy autorstwa R.W.O.

Aby zamknąć kwestię "creditsów" w Desert Dream dodam jedynie, że oprócz Laxity'ego za kod odpowiedzialny był także Zeus, większą część grafiki wykonali R.W.O., Blizzart i Airwalk a ten ostatni udzielał się także przy designie dema.

No właśnie, design! Mimo, iż to produkcja z roku 1993 to demo nie zestarzało się ani trochę! Nawet po tylu latach po prostu zachwyca!!! Idealnie zsynchronizowana ścieżka dźwiękowa, kilka niesamowitych cało ekranowych grafik i logotypów i przede wszystkim cała masa niesamowicie dopracowanych efektów i procedurek!

Logotyp wykonany przez Blizzarta

Czego tu nie ma... Przepiękne, wielokolorowe raster-bary, 3D scrolle, sine dots tunnel. Jest też cała masa wektorówki, także z nakładaną na ścianki grafiką, jest niewielki ale cieszący oko zoom-rotator.

Sine dots effect

Warto wspomnieć, że pierwsze kilka minut to wektorowa opowieść o niechęci do konkurencyjnej grupy Melon Design. Wykonane i z pietyzmem i z pomysłem i z przysłowiowym jajem ;) Dlaczego o niechęci zapytacie? Cóż, jak to w życiu tak i na scenie zdarzały się niekiedy swego rodzaju wojenki. Najczęściej między konkretnymi osobami ale niekiedy także między całymi grupami. Tak właśnie było w tym przypadku a genezy problemu już nie pamiętam i, jak sądzę, nie pamiętają jej także członkowie obu grup...

W każdym razie całość ogląda się naprawdę przyjemnie i, jak wspomniałem, nie czuć, że Desert Dream ma już na karku 27 lat!

Warto wspomnieć, że demo zadebiutowało oczywiście na Amidze 500 w wersji 1MB RAM a o jego popularności niech świadczy fakt, że w późniejszym czasie zostało "zaimplementowane" także w wersji na Commodore 64 czy jako animacja wykonana na komputerze PC. Szczególne uznanie należy się twórcom "portu" na C-64 bo oddali efekty i jakość Desert Dream bardzo dobrze mając naprawdę wielkie ograniczenia!

Warto poświęcić te kilkanaście minut i obejrzeć tą niesamowitą produkcję Kefrens. I na koniec rodzynek! W przepastnych archiwach YouTube znalazłem film z premiery dema na The Gathering 1993! Zobaczcie jak to się zaczęło!