Komunikat do widzów TVP. Elżbieta Jaworowicz mówi o oszustwie

Jak opisuje serwis wiertualnemedia.pl, w świeżym odcinku "Sprawy dla reportera", dziennikarka znana z anteny TVP zaapelowała do widzów, by nie ufali ofercie w sieci, w której wykorzystano jej wizerunek. Oszuści spreparowali nagranie z wykorzystaniem AI i głosem Elżbiety Jaworowicz zachęcają do inwestycji w nieznany projekt biznesowy. To oczywiście próba wyłudzenia środków. Jak ustalono, AI najpewniej "nauczyła się" głosu Jaworowicz na podstawie autentycznych odcinków "Sprawy dla reportera".