SMS o połączeniu z numeru 733900414. Nie reaguj i usuń

Okres świąteczny nie zakończył fali ataków SMS-owych na Polaków. Po masowo rozsyłanych wiadomościach o paczkach (o których zgłoszenia do dzisiaj trafiają do naszej redakcji), jeden z naszych czytelników zwrócił uwagę na otrzymany SMS o rzekomo nieodebranym połączeniu i czekającej do odsłuchania wiadomości głosowej.

To nie jest nowe oszustwo, bo podobne ataki odnotowywaliśmy już kilka tygodni temu, ale to pierwsze tego typu zgłoszenie od dobrych kilku dni zdominowanych przez wiadomości dotyczące rzekomych zamówień. Warto więc być czujnym i pamiętać, że w praktyce jest to analogiczny atak, jedynie treść SMS-a może sugerować nowe zjawisko.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Czytelnik dobrychprogramów Fałszywy SMS o nieodebranym połączeniu

Nasz czytelnik, pan Marcin, otrzymał opisywaną wiadomość 27 grudnia, co ciekawe z numeru +48733900414, który według danych serwisu nieznany-numer.pl, był wcześniej wykorzystywany także do rozsyłania SMS-ów o nieodebranych paczkach. W chwili pisania niniejszego tekstu, opisywany numer był wyszukiwany ponad 130 razy, w tym ostatnio kilka minut temu. Widać więc, że cały czas jest w użyciu.

SMS o paczce. 30 numerów, których lepiej unikać

Link załączony w wiadomości prowadzi do spreparowanej strony. Po adresie, który nawet nie stara się udawać wiarygodnego, można sądzić, że atakujący próbują w ten sposób zainstalować w smartfonie ofiary trojana bankowego Joker.

Joker to popularne szkodliwe oprogramowanie na Androida, które potrafi m.in. odczytywać zawartość ekranu i przejmować SMS-y. W efekcie ofierze mogą zostać skradzione pieniądze z konta, jeśli korzysta z mobilnych aplikacji bankowych.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Oskar Ziomek Strona, do której prowadzi link, jest niebezpieczna

Jeśli więc widzisz podobną wiadomość SMS, najlepiej będzie ją zignorować i usunąć z telefonu, by w przyszłości odruchowo nie kliknąć załączonego linku. Numer nadawcy można też dodać do czarnej listy, by w ten sposób uniknąć kolejnych wiadomości od tego samego nadawcy. Na wykorzystanie innych numerów do podobnych ataków trzeba po prostu uważać i pamiętać, że oszuści często zmieniają nieco treść wiadomości, by zmanipulować odbiorcę.

Imperatory WP: Zagłosuj na technologię roku i wygraj 5 tys. złotych!