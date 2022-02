SMS z numeru 534882094. Nie reaguj i lepiej usuń

Od kilku dni do Polaków trafiają kolejne fałszywe SMS-y dotyczące paczek , tym razem jednak w nieco innej formie. Do naszej redakcji trafiło zgłoszenie od jednego z czytelników, który zwrócił uwagę na krótkiego SMS-a o treści "Masz paczkę" z załączonym stosunkowo długim linkiem jak na tego typu kampanie. Wiadomość została wysłana z numeru +48534882094.

Lakoniczna treść sugeruje, że pod załączonym linkiem można sprawdzić szczegóły rzekomego zamówienia lub śledzić postępy dostawy. W praktyce zazwyczaj można w ten sposób trafić na spreparowaną stronę sugerującą konieczność pobrania zainfekowanej aplikacji lub podania danych klienta, by uzyskać dodatkowe informacje. Zależnie od wersji kampanii, może się tu także pojawić sugestia rzekomej konieczności dopłaty do zamówienia, a to prowadzi do utraty pieniędzy z konta.