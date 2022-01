SMS z numeru 663790974. Lepiej nie reaguj i usuń

Jak donoszą nam nasi czytelnicy, fałszywe SMS-y o nieodebranej paczce , wymaganej dopłacie do dostawy czy realizacji rzekomego zamówienia można dostać także z numeru +48663790974. W tym przypadku fałszywa wiadomość SMS dotyczy rzekomo złożonego zamówienia, a treść sugeruje, że pod załączonym linkiem będzie można śledzić jej status.

W praktyce nie ma to związku z żadnym zakupami, a pod załączonym linkiem nie uda się znaleźć deklarowanego śledzenia. W chwili pisania niniejszego tekstu, link w przytaczanej wiadomości już nie działa, ale z pewnością istnieją także inne warianty tego SMS-a z łączami do działających, fałszywych stron. W ten sposób można stracić zarówno dane i pieniądze - zależnie od formy ataku. Nierzadko można bowiem w ten sposób trafić na fałszywe formularze logowania do bankowości elektronicznej.