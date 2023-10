SMS o profilu zaufanym. Sprawdź ważność i przedłuż online

Niektóre profile zaufane Polaków mogą być ważne tylko do 31 października, co jest efektem automatycznego przedłużenia ich ważności w czasie trwającej pandemii. Jeśli właściciel nie podejmie żadnej akcji, straci możliwość korzystania z profilu zaufanego, co utrudni logowanie do aplikacji mObywatel, PUE ZUS czy innych serwisów rządowych wymagających potwierdzenia swojej tożsamości.