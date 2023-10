Apel Ministerstwa Cyfryzacji. Ostatni moment, by przedłużyć ważność

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina na Facebooku, że profile zaufane, których ważność nie zostanie ponownie przedłużona przez posiadaczy do 31 października po prostu wygasną . Procedura ponownego założenia profilu zaufanego to zdecydowanie więcej kroków, toteż warto dopilnować tego terminu, by nie narażać się na dodatkowe działania w późniejszym, zapewne w mniej oczekiwanym momencie . Polacy, których ważność profili zaufanych dobiega końca, wcześniej dostali odpowiednie SMS-y informacyjne .

Profil zaufany przedłużany jest na trzy lata. Warto o to zadbać, bo na co dzień przydaje się do wygodnego logowania do wielu serwisów, w tym Internetowego Konta Pacjenta, biznes.gov.pl czy PUE ZUS, choć są to tylko przykłady. Oprócz wykorzystania profilu zaufanego, do serwisów tych można również logować się alternatywnymi metodami, w tym poprzez uwierzytelnienie przez bankowość elektroniczną.