SMS z numeru 885173250. Metoda "na dziecko"

Wiadomość SMS, w której ktoś informuje "mamę" o rzekomej zmianie numeru telefonu to oszustwo. Do naszej redakcji trafiło kolejne zgłoszenie o próbie tego rodzaju, chociaż SMS-y o takiej treści trafiały do Polaków po raz pierwszy już pod koniec stycznia. Opisywane zgłoszenie to SMS z numeru +48885173250, choć podobne wiadomości można oczywiście dostać także od innych nadawców.

Oczywiście fałszywy SMS, w którym ktoś pisze "do mamy" nie jest jedyną formą. Z czasem wiadomości zaczęły być wysyłane także jako kierowane "do taty", można się też spodziewać, że istnieją jeszcze inne warianty. Jak zawsze w takich przypadkach przestrzegamy, by nie reagować pochopnie, a same wiadomości zgłaszać do analizy bezpieczeństwa. W samym telefonie warto dodać dany numer do czarnej listy, dzięki czemu w przyszłości ten nadawca nie będzie się już mógł z nami skontaktować.