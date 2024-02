SMS od "OIX". Taki zapis nie jest przypadkowy

Oszuści wykorzystują bowiem możliwość manipulacji polem nadawcy SMS-a, by zmylić ewentualne mechanizmy filtrujące. Nie jest to jednak typowe działanie. Zazwyczaj spotykamy się z podobnymi SMS-ami wysyłanymi bezpośrednio z nieznanych numerów lub spreparowanych tak, by wyświetlały się w autentycznych wątkach z komunikatami z serwisu OLX, co jest możliwe tylko przy zastosowaniu odpowiedniej pisowni.