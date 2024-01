SMS z numeru +48723812406. "Mój telefon jest zepsuty"

Naszcza czytelniczka otrzymała wiadomość SMS z numeru +48723812406, ale oczywiście nie jest to reguła. Atakujący regularnie zmieniają numery , z których wysyłają swoje wiadomości, by uniknąć rozpoznania. Ataki powtarzające się z tego samego numeru nadawcy można łatwo zablokować , dodając dany numer do tzw. czarnej listy w telefonie. Pozostałe wiadomości warto od razu zgłaszać do analizy bezpieczeństwa zespołowi CERT Polska - służy do tego uruchomiony stosunkowo niedawno numer 8080 .

Po otrzymaniu wiadomości "od córki" o uszkodzonym telefonie i nowym numerze, w przypadku braku pewności, czy to oszustwo, radzimy zachować spokój i we własnym zakresie sprawdzić, czy wiadomość może być autentyczna. W praktyce wystarczy użyć dotychczasowego numeru telefonu, by spróbować skontaktować się z dzieckiem, co pozwoli ustalić, czy faktycznie numer nie został z jakichś przyczyn zmieniony. Co do zasady radzimy jednak założyć, że tego typu wiadomość to próba wyłudzenia, a dzieci dalej korzystają z tych numerów, co wcześniej.