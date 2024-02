Uwaga na SMS o zmianie numeru. Nadawca: 798591920

SMS "od dziecka" z informacją o nowym numerze telefonu to stale aktualny schemat oszustwa. Do naszej redakcji regularnie trafiają kolejne tego typu zgłoszenia, z których wynika, że oszuści trzymają się tej metody, co oznacza, że jest skuteczna. Taki SMS można dostać m.in. z numeru +48798591920.

SMS przygotowany jest w taki sposób, by odbiorca myślał, że kontaktuje się z nim dziecko (lub inna bliska osoba). Najpopularniejszy schemat zakłada zwracanie się "do mamy lub taty", ale widzieliśmy również analogiczne formy fałszywych SMS-ów skierowane do "dawnych znajomych". Treść jest jednak w każdym przypadku podobna - chodzi o zachętę do dalszego kontaktu przez WhatsAppa przez rzekomą konieczność zmiany numeru telefonu. Nasz czytelnik dostał taki SMS z numeru +48798591920.

Samo kliknięcie linku z treści, przeciwnie do większości ataków phishingowych tego rodzaju, nie prowadzi do zainfekowania telefonu lub przekierowania użytkownika na fałszywą stronę szybkich płatności. To link rozpoczynający nową rozmowę w komunikatorze WhatsApp (z użytkownikiem z innym numerem, niż nadawca SMS-a), który od tego momentu będzie podszywać się pod wspomnianą wcześniej córkę, syna lub dawnego znajomego. Cel jest jeden - doprowadzenie do wyłudzenia pieniędzy.

Najczęściej w takich przypadkach spotykamy się ze schematem, kiedy w komunikatorze nadawca dość szybko przechodzi do sedna - przedstawia zmyśloną historię o uszkodzeniu telefonu i konieczności zmiany numeru podczas wyjazdu, przez co potrzebuje zastrzyku pieniędzy. Ponieważ schemat obecny jest w cyberprzestrzeni od wielu miesięcy, można założyć że jest skuteczny - z pewnością raz na jakiś czas atakujący trafiają na osobę, która bez namysłu zrobi przelew, by pomóc swojej "córce lub synowi".

Oczywiście przelane w ten sposób środki nie pomagają bliskiej osobie, lecz trafiają wprost na konto oszustów. Ich odzyskanie prawdopodobnie będzie problematyczne, choć naturalnie odpowiednim krokiem jest bezzwłoczne zawiadomienie służb o wyłudzeniu, jeśli ofiara zorientuje się, że została oszukana. Problemowi można jednak łatwo zaradzić, wcześniej samodzielnie sprawdzając, czy dziecko lub znajomy faktycznie są w potrzebie.

Jedynym, a jednocześnie najprostszym rozwiązaniem jest po prostu próba kontaktu z daną osobą pod dotychczasowym numerem telefonu (tym, który to rzekomo musiał zostać zmieniony z tytułu uszkodzenia telefonu). Ponieważ z założenia zakładamy, że otrzymany SMS to zmyślona historia, najpewniej bez problemu dodzwonimy się do córki, syna czy znajomego pod dotychczasowym numerem telefonu, by zdementować historię o zmianie numeru z SMS-a.

Warto pamiętać, że podejrzane wiadomości SMS można przesyłać do analizy bezpieczeństwa zespołowi CERT Polska pod numer 8080. W tym celu należy korzystać z funkcji przekierowania wiadomości SMS bez zmiany jej treści - kluczowe jest zachowanie oryginalnej formy komunikatu, co ułatwia analizę techniczną.

