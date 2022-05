SMS z fałszywym linkiem. Takie zgłoszenia dostajemy codziennie

Ktoś nadal wykorzystuje wizerunek PGE, by wzbudzić zaufanie i nakłonić ofiarę do kliknięcia fałszywego linku. Pod pretekstem nieuregulowanego rachunku za energię elektryczną i groźbą odłączenia prądu, atakujący przesyłają łącze do spreparowanego serwisu szybkich płatności, gdzie wyłudzają dane logowania do bankowości.