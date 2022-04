SMS z numeru 514374839 lub 573854270. To nie są wiadomości od PGE

Chodzi o SMS-y o rzekomym zaplanowanym wyłączeniu energii elektrycznej. Nadawca podszywa się pod firmę PGE i deklaruje odłączenie użytkownika, jeśli ten nie ureguluje należności. Ma to umożliwić załączony link, ale to tylko spreparowane łącze do fałszywego serwisu płatności. Jak wynika z sygnału od naszej czytelniczki, ostatnio takie SMS-y wysyłane są m.in. z numerów +48514374839 oraz +48573854270.