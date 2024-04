SMS z OLX w tle. Nasz czytelnik ostrzega o wiadomości

To typowa metoda działania przestępców. Analizują świeżo pojawiające się ogłoszenia sprzedażowe w serwisie OLX (najpewniej w sposób automatyczny) i kontaktują się ze sprzedawcą po uzyskaniu do niego numeru kontaktowego - który przecież jest widoczny przy ogłoszeniu. Schemat oszustwa jest od lat niezmienny. Chodzi o fałszywą informację o sprzedaży przedmiotu na OLX, aby skusić do kliknięcia linka w treści wiadomości SMS.