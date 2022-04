SMS z numeru 511048627. Takie wiadomości po prostu ignoruj

W przytaczanym przypadku mamy do czynienia z typowym podszywaniem się pod znaną firmę. Oszust ma nadzieję, że osoba, do której trafi fałszywy SMS, faktycznie posiada konto na Allegro i w obawie o jego utratę, machinalnie kliknie link załączony w wiadomości. W ten sposób ofiara zostanie przekierowana do fałszywego serwisu płatności, gdzie docelowo - po wypełnieniu formularzy - straci pieniądze z konta, bo oszust sam się na nie zaloguje, by przelać pieniądze na własny rachunek.