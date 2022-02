PKO Bank Polski walczy z plagą oszustw. To nowy sposób na spoofing telefoniczny

Centrum Prasowe PKO Banku Polskiego poinformowało o najnowszym rozwiązaniu, które ma pomóc w walce z plagą groźnego i niezwykle popularnego oszustwa, jakim jest spoofing telefoniczny. Jak wielokrotnie informowaliśmy , spoofing to podszywanie się dzwoniącego pod inne numery i udawanie innych osób.

Najczęściej oszuści podszywają się pod znane instytucje, w tym banki. W rozmowie informują o włamaniu na konto bankowe i konieczności podjęcia szybkich reakcji np. ściągnięcia aplikacji, która tak naprawdę jest złośliwym oprogramowaniem typu AnyDesk czy TeamViewer. Niekiedy oszuści próbują też wyłudzić od swoich ofiar wrażliwe dane – numer PESEL, numer i serię dowodu czy login i hasło do bankowości internetowej.

Klienci PKO Banku Polskiego, posiadający aktywną aplikację mobilną IKO będą mogli teraz dokonać weryfikacji tożsamości dzwoniącego do nich pracownika banku. Jest to rozwiązanie, które ma zwiększyć bezpieczeństwo danych i finansów oraz utrudnić oszustom podszywanie się pod instytucje.

W jaki sposób potwierdzić tożsamość pracownika banku? Podczas rozmowy z konsultantem klient otrzyma na swój telefon wiadomość (push) z danymi pracownika. W wiadomości znajdą się takie informacje jak: imię i nazwisko dzwoniącego, zajmowane stanowisko czy adres oddziału, w którym jest zatrudniony. Podczas rozmowy należy poprosić o podanie tych danych. Jeśli będą się one zgadzały, kolejnym krokiem jest ich zatwierdzenie PIN-em do IKO w ciągu 2 minut. Umożliwi to bezpieczne kontynuowanie rozmowy z konsultantem.